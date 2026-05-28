Сибіга на зустрічі з міністрами ЄС закликав відкрити всі кластери у червні

Глава МЗС України Андрій Сибіга на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у МЗС України.

Центральними темами участі Сибіги у зустрічі стали посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес України на шляху до вступу в ЄС та відкриття переговорних кластерів, посилення санкційного тиску на РФ, а також забезпечення оборонних потреб України.

"Глава МЗС закликав колег уже зараз ухвалити рішення про відкриття всіх шести переговорних кластерів для України у червні. За словами міністра, українці потребують і заслуговують на це визнання. Україна потребує ЄС – і ЄС потребує України", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Сибіга також підкреслив, що нова й перспективна динаміка двосторонніх відносин з Угорщиною відкриває вікно можливостей, і європейські союзники не можуть дозволити собі його втратити.

За даними ЗМІ, Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити лише перший із кластер із шести у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.

