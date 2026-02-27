Дания планирует ужесточить правила пребывания для вновь прибывших украинцев

Правительство Дании в апреле рассмотрит законопроект о корректировке правил для предоставления специальной защиты украинцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте датского правительства.

Дания планирует прекратить предоставление временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 регионов, "которые менее пострадали от военных действий". В этот список входят Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области Украины.

Новые правила также ограничивают пребывание в стране украинских мужчин. Согласно предложению, мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет) будут отказывать в доступе к проживанию в соответствии со специальным законом. Исключения составляют те случаи, когда они могут подтвердить свое освобождение от военной службы.

Мужчины-заявители в возрасте до 23 лет в будущем смогут получить разрешение на проживание только до достижения 23 лет. Однако они не смогут его продлить, если не предоставят документальное подтверждение освобождения от мобилизации.

Предложенные изменения в случае их одобрения не повлияют на тех украинцев, которые уже получили разрешение на проживание в соответствии со специальным законом.

Напомним, о намерении ужесточить правила пребывания для вновь прибывших военнообязанных мужчин из Украины заявили и в правительстве Норвегии.

Между тем в ЕС объяснили, что решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений в отношении мужчин призывного возраста.