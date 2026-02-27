У ЄС пояснили, що буде з тимчасовим захистом для українських чоловіків призовного віку

Рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі, ухвалене 27-ма державами ЄС до березня 2027 року, однаково застосовується до всіх українців, без винятків щодо чоловіків призовного віку.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт.

Чоловіки призовного віку зможуть користуватися правами тимчасового захисту в ЄС, допоки триває його дія, пояснили у Єврокомісії.

"Тимчасовий захист – це рішення, ухвалене нами на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027-го року, тобто до березня наступного року. Чинні правила залишаються в силі, і це все, що я можу сказати на даний момент", – заявив Ламмерт, відповідаючи на питання щодо можливості відмови у наданні тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Він підтвердив, що законодавство щодо тимчасового захисту в ЄС під час його застосування не робить різниці між жінками, дітьми чи чоловіками, незалежно від їх віку.

Як повідомляла "Європейська правда", за даними Євростату, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців.

За чисельністю прийнятих українців, на перших місцях – Німеччина, Польща та Чехія; відносно власного населення – Чехія, Польща та Словаччина.

З Німеччини вже виїхали майже пів мільйона українців, які оформлювали там тимчасовий захист.

