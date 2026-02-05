Як система ЄС ранньої діагностики посилить економіку України і як її впровадити

Економічна та фінансова криза 2008 року змусила Євросоюз запровадити систему раннього діагностування – Процедуру макроекономічних дисбалансів.

Цю систему на шляху до ЄС має впровадити й Україна, щоб зробити економіку стійкішою.

Про важливість цієї системи й те, що саме має зробити Україна, читайте в колонці провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександри Бетлій "Чекап" від ЄС: що дасть Україні процедура макроекономічних дисбалансів.

Авторка колонки звертає увагу, що будь-яка економічна криза, особливо така масштабна, як у 2008 році, не стається миттєво: вона визріває певний період часу у формі прихованих дисбалансів в економіці.

Одним з результатів кризи 2008 року стало впровадження різних інструментів ранньої діагностики, додає Олександра Бетлій.

Так, МВФ запровадив новий інструмент аналізу – Early warning exercise – який дозволяє проаналізувати економічні показники кожної країни та побудувати теплову карту вразливостей (heat map).

Також, щоб не "гасити пожежі", Європейський Союз створив власну систему ранньої діагностики, яка представлена Процедурою макроекономічних дисбалансів (ПМД, англійською – Macroeconomic Imbalances Procedure, MIP).

"Тепер у межах переговорів про вступ до ЄС (Розділ 17 "Монетарна та економічна політика") Україні треба інтегрувати цей "чекап" у свою систему державного управління, що має сприяти більшій стійкості держави", – пише провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

За її словами, український уряд уже готує правову базу для запровадження європейської системи ранньої діагностики, оскільки це потрібно Україні для більшої стійкості та відповідає нашим євроінтеграційним намірам.

Регламенти ЄС з визначення та регулювання Процедури макроекономічних дисбалансів є актами прямої дії, тому не потребують транспонування в національне право, проте вимагають адаптації внутрішнього законодавчого поля для реалізації реформ.

Про кілька важливих кроків, які потрібно буде зробити, читайте в повній версії колонки.

Впровадження Процедури макроекономічних дисбалансів для України – це перехід від "ручного" управління економікою до системи, де кожен крок уряду аналізується крізь призму стійкості.

"Ми маємо навчитися не лише збирати статистику для Євростату, а й вчасно реагувати на "дзвіночки" про можливі проблеми, які подає економіка", – наголошує авторка колонки.

За її словами, після вступу в ЄС ця система вже буде важливим елементом нагляду Єврокомісії за тим, що робиться в нас.

Докладніше – в колонці Олександри Бетлій "Чекап" від ЄС: що дасть Україні процедура макроекономічних дисбалансів.