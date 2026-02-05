Как система ЕС ранней диагностики укрепит экономику Украины и как ее внедрить

Экономический и финансовый кризис 2008 года заставил Евросоюз ввести систему ранней диагностики – Процедуру макроэкономических дисбалансов.

Эту систему на пути в ЕС должна внедрить и Украина, чтобы сделать экономику более устойчивой.

О важности этой системы и о том, что именно должна сделать Украина, читайте в колонке ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий "Чекап" от ЕС: что даст Украине процедура макроэкономических дисбалансов. Далее – краткое изложение.

Автор колонки обращает внимание, что любой экономический кризис, особенно такой масштабный, как в 2008 году, не происходит мгновенно: он созревает в течение определенного периода времени в форме скрытых дисбалансов в экономике.

Одним из результатов кризиса 2008 года стало внедрение различных инструментов ранней диагностики, добавляет Александра Бетлий.

Так, МВФ ввел новый инструмент анализа – Early warning exercise – который позволяет проанализировать экономические показатели каждой страны и построить тепловую карту уязвимостей (heat map).

Также, чтобы не "тушить пожары", Европейский Союз создал собственную систему ранней диагностики, которая представлена Процедурой макроэкономических дисбалансов (ПМД, на английском – Macroeconomic Imbalances Procedure, MIP).

"Теперь в рамках переговоров о вступлении в ЕС (Раздел 17 "Монетарная и экономическая политика") Украине необходимо интегрировать этот "чекап" в свою систему государственного управления, что должно способствовать большей устойчивости государства", – пишет ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

По ее словам, украинское правительство уже готовит правовую базу для внедрения европейской системы ранней диагностики, поскольку это необходимо Украине для большей устойчивости и соответствует нашим евроинтеграционным намерениям.

Регламенты ЕС по определению и регулированию Процедуры макроэкономических дисбалансов являются актами прямого действия, поэтому не требуют транспонирования в национальное право, однако требуют адаптации внутреннего законодательного поля для реализации реформ.

О нескольких важных шагах, которые нужно будет сделать, читайте в полной версии колонки.

Внедрение Процедуры макроэкономических дисбалансов для Украины – это переход от "ручного" управления экономикой к системе, где каждый шаг правительства анализируется через призму устойчивости.

"Мы должны научиться не только собирать статистику для Евростата, но и своевременно реагировать на "звоночки" о возможных проблемах, которые подает экономика", – отмечает автор колонки.

По ее словам, после вступления в ЕС эта система уже будет важным элементом надзора Еврокомиссии за тем, что делается у нас.

Подробнее – в колонке Александры Бетлий "Чекап" от ЕС: что даст Украине процедура макроэкономических дисбалансов.