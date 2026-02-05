Як питання України розкололо французьких лівих і де можуть бути ризики для Києва

Французькі ультраліві з партії "Нескорена Франція" не є фаворитами на наступних президентських виборах, що мають пройти вже наступного року.

Але разом з ідеологічно близькими комуністами вони здатні впливати на формування парламентської більшості й визначати червоні лінії коаліції.

І це має чимале значення для України. А точніше, для Києва принципове питання полягає в тому, які саме ліві задаватимуть правила гри.

Про політичні сили на лівому фланзі Франції, їхні шанси на наступних виборах і ризики для України, читайте в статті журналістки (Франція) Шарлотт Гійу-Клер Небезпечніші за комуністів: як "Нескорена Франція" стала проблемою для підтримки України. Далі – стислий її виклад.

Якщо у соціальній політиці французькі ліві говорять спільною мовою, то щодо України, на жаль, ні.

Соціалісти та "зелені" ближчі до проєвропейського мейнстриму й загалом займають жорсткішу позицію щодо підтримки України.

"Нескорена Франція" робить акцент на стриманості. Вона засуджує російське вторгнення й визнає необхідність допомоги Україні, зокрема обладнанням.

Але постійно наполягає на парламентському контролі й подає як центральний ризик ескалацію або "співучасть у війні".

Їхні союзники-комуністи в українському питанні схиляються до пріоритету припинення вогню та застережень щодо ескалації.

Коли французькі дебати переходять до сценаріїв розгортання військ, вони публічно відкидають цю ідею, попереджаючи про ризик прямої конфронтації та наголошуючи, що будь-яке розгортання вимагало б міжнародного мандата. Вони також часто додають критику Києва з погляду демократії, верховенства права та трудових прав.

Якщо ліві здобудуть Єлисейський палац через коаліцію, політика щодо України стане предметом торгу. Соціал-демократичне та "зелене" крила погоджуватимуться на підтримку Києва й сильнішу безпекову позицію ЄС.

Але радикальний полюс, імовірно, намагатиметься обмежити цю підтримку: менше натовської риторики, затримки, вужчі визначення "підтримки" та постійний тиск із метою обміну українського питання на внутрішні пріоритети.

На щастя для України, жодні опитування не свідчать про легкий шлях ультралівих до Єлисейського палацу.

Наприклад, за кількома сценаріями IFOP, опублікованими восени 2025-го, лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, одна з найпомітніших фігур французького лівого руху, набирає близько 12–13% у першому турі, значно відстаючи від провідних правих і центристських кандидатів.

Але Франція політично фрагментована, і наступна парламентська більшість знову може залежати від коаліцій.

Саме тут і полягає важіль впливу ультралівих. Вони можуть і не виграти президентство, але здатні формувати те, що майбутній уряд буде готовий довгостроково підтримувати в питаннях озброєнь, санкцій і мови європейської безпеки.

Докладніше – в матеріалі Шарлотт Гійу-Клер Небезпечніші за комуністів: як "Нескорена Франція" стала проблемою для підтримки України.