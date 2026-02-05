Как вопрос Украины расколол французских левых и где могут быть риски для Киева

Французские ультралевые из партии "Непокоренная Франция" не являются фаворитами на следующих президентских выборах, которые должны пройти уже в следующем году.

Но вместе с идеологически близкими коммунистами они способны влиять на формирование парламентского большинства и определять красные линии коалиции.

И это имеет большое значение для Украины. А точнее, для Киева принципиальный вопрос заключается в том, какие именно левые будут задавать правила игры.

О политических силах на левом фланге Франции, их шансах на следующих выборах и рисках для Украины читайте в статье журналистки (Франция) Шарлотт Гию-Клер Опаснее коммунистов: как "Непокоренная Франция" стала проблемой для поддержки Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Если в социальной политике французские левые говорят на одном языке, то в отношении Украины, к сожалению, нет.

Социалисты и "зеленые" ближе к проевропейскому мейнстриму и в целом занимают более жесткую позицию в отношении поддержки Украины.

"Непокоренная Франция" делает акцент на сдержанности. Она осуждает российское вторжение и признает необходимость помощи Украине, в частности оборудованием.

Но постоянно настаивает на парламентском контроле и представляет как центральный риск эскалацию или "соучастие в войне".

Их союзники-коммунисты в украинском вопросе склоняются к приоритету прекращения огня и предостережениям относительно эскалации.

Когда французские дебаты переходят к сценариям развертывания войск, они публично отвергают эту идею, предупреждая о риске прямой конфронтации и подчеркивая, что любое развертывание требовало бы международного мандата. Они также часто добавляют критику Киева с точки зрения демократии, верховенства права и трудовых прав.

Если левые получат Елисейский дворец благодаря коалиции, политика в отношении Украины станет предметом торговли. Социал-демократическое и "зеленое" крылья согласятся на поддержку Киева и более сильную позицию ЕС в области безопасности.

Но радикальный полюс, вероятно, будет пытаться ограничить эту поддержку: меньше риторики НАТО, задержки, более узкие определения "поддержки" и постоянное давление с целью обмена украинского вопроса на внутренние приоритеты.

К счастью для Украины, никакие опросы не свидетельствуют о легком пути ультралевых в Елисейский дворец.

Например, по нескольким сценариям IFOP, опубликованным осенью 2025 года, лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, одна из самых заметных фигур французского левого движения, набирает около 12–13% в первом туре, значительно отставая от ведущих правых и центристских кандидатов.

Но Франция политически фрагментирована, и следующее парламентское большинство снова может зависеть от коалиций.

Именно в этом и заключается рычаг влияния ультралевых. Они могут и не выиграть президентство, но способны формировать то, что будущее правительство будет готово долгосрочно поддерживать в вопросах вооружений, санкций и языка европейской безопасности.

Подробнее – в материале Шарлотт Гию-Клер Опаснее коммунистов: как "Непокоренная Франция" стала проблемой для поддержки Украины.