Популярний італійський острів обмежує розмір груп відвідувачів

З наступного літнього сезону на середземноморському острові Капрі дозволятиметься висаджуватися лише організованим туристичним групам до 40 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Il Sole 24 Ore.

Влада знаменитого італійського острова Капрі вирішила ввести нові правила, які мають обмежити явище надмірного туризму. Відтепер організовані екскурсійні групи не можуть налічувати більше 40 осіб, а гіди повинні дотримуватися низки нових правил.

Для груп, які налічують більше 20 осіб, запровадили обмеження: екскурсоводи тепер повинні спілкуватися з мандрівниками за допомогою бездротових навушників; використання гучномовців більше не дозволяється. Вони також повинні стежити за тим, щоб їхня група не розходилася надто далеко. Для ідентифікації вони повинні носити спеціальні знаки; парасольки та інші "непомітні предмети" заборонені.

Лоренцо Коппола, президент туристичної організації Federalberghi Capri, назвав ці правила "незамінними інструментами". Він сказав, що вони дадуть пішоходам більше свободи в місті. Голова місцевої торгової асоціації Лучано Берсані назвав це "першим важливим кроком" і висловив сподівання, що за ним послідують інші.

Це не перший випадок, коли Капрі вживає активних заходів проти масового туризму та його наслідків: протягом десятиліть туристам, серед іншого, заборонялося ходити вузькими вулицями міст у дерев'яному взутті або грати музику занадто голосно. Минулого року мер Паоло Фалько видав постанову, спрямовану на захист туристів від настирливих продавців .

Розташований у Неаполітанській затоці, острів славиться своїми віллами та скелястим узбережжям, усіяним бухтами. Зокрема, головне місто може похвалитися численними розкішними готелями. На Капрі проживає близько 13 000 осіб, а влітку щодня сюди приїжджають десятки тисяч туристів.

Нагадаємо, у 2024 році у Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.

Того ж року Венеція запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю.