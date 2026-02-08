Популярный итальянский остров ограничивает размер групп посетителей

Со следующего летнего сезона на средиземноморском острове Капри будет разрешено высаживаться только организованным туристическим группам до 40 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Il Sole 24 Ore.

Власти знаменитого итальянского острова Капри решили ввести новые правила, которые должны ограничить явление чрезмерного туризма. Отныне организованные экскурсионные группы не могут насчитывать более 40 человек, а гиды должны соблюдать ряд новых правил.

Для групп, насчитывающих более 20 человек, ввели ограничения: экскурсоводы теперь должны общаться с путешественниками с помощью беспроводных наушников; использование громкоговорителей больше не разрешается. Они также должны следить за тем, чтобы их группа не расходилась слишком далеко. Для идентификации они должны носить специальные знаки; зонты и другие "незаметные предметы" запрещены.

Лоренцо Коппола, президент туристической организации Federalberghi Capri, назвал эти правила "незаменимыми инструментами". Он сказал, что они дадут пешеходам больше свободы в городе. Председатель местной торговой ассоциации Лучано Берсани назвал это "первым важным шагом" и выразил надежду, что за ним последуют другие.

Это не первый случай, когда Капри принимает активные меры против массового туризма и его последствий: на протяжении десятилетий туристам, среди прочего, запрещалось ходить по узким улицам городов в деревянной обуви или играть музыку слишком громко. В прошлом году мэр Паоло Фалько издал постановление, направленное на защиту туристов от назойливых продавцов .

Расположенный в Неаполитанском заливе, остров славится своими виллами и скалистым побережьем, усеянным бухтами. В частности, главный город может похвастаться многочисленными роскошными отелями. На Капри проживает около 13 000 человек, а летом ежедневно сюда приезжают десятки тысяч туристов.

Напомним, в 2024 году в Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.

В том же году Венеция ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег.