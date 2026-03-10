Кабель підводної електромережі між Фінляндією та Швецією зазнав збою

Фінський оператор системи передачі електроенергії Fingrid повідомив про технічний збій на з'єднанні Fennoskan 2 між Фінляндією та Швецією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві компанії.

У повідомленні зазначається, що технічний збій стався о 7:13 ранку. Причину зброю з'ясовують.

Оновлено о 9:59. Керівник підрозділу Fingrid Йонне Яппінен повідомив фінському мовнику Yle, що йдеться про технічну несправність на підстанції поблизу міста Раума у Фінляндії. Там проводять розслідування ситуації.

"Наразі немає жодних підстав вважати, що це несправність, пов’язана з підводним кабелем, а радше несправність, пов’язана з технічним обладнанням підстанції", – заявив Яппінен.

Згідно з окремою заявою шведського регулятора Svenska kraftnät, очікується, що відключення триватиме близько 18 годин.

Між Швецією та Фінляндією прокладено два підводні кабелі – Fennoskan 1 та Fennoskan 2. Кабелі проходять від Рауми у Фінляндії до Даннебу та Фіннбеле у Швеції.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустила місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Минулого місяця повідомлялося про перебої в роботі підводного кабелю, який з’єднує Польщу та Швецію.