Кабель подводной электросети между Финляндией и Швецией вышел из строя

Финский оператор системы передачи электроэнергии Fingrid сообщил о техническом сбое на соединении Fennoskan 2 между Финляндией и Швецией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении компании.

В сообщении отмечается, что технический сбой произошел в 7:13 утра. Причину сбоя выясняют.

Обновлено в 9:59. Руководитель подразделения Fingrid Йонне Яппинен сообщил финскому вещателю Yle, что речь идет о технической неисправности на подстанции вблизи города Раума в Финляндии. Там проводят расследование ситуации.

"На данный момент нет никаких оснований полагать, что это неисправность, связанная с подводным кабелем, а скорее неисправность, связанная с техническим оборудованием подстанции", – заявил Яппинен.

Согласно отдельному заявлению шведского регулятора Svenska kraftnät, ожидается, что отключение продлится около 18 часов.

Между Швецией и Финляндией проложены два подводных кабеля – Fennoskan 1 и Fennoskan 2. Кабели проходят от Раумы в Финляндии до Даннебу и Финнбеле в Швеции.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустил миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

В прошлом месяце сообщалось о перебоях в работе подводного кабеля, соединяющего Польшу и Швецию.