Підводний кабель між Польщею та Швецією не працюватиме до березня

Підводний кабель, який з’єднує Польщу та Швецію, не буде працювати до кінця лютого.

Про це повідомили в Nord Pool, передає "Європейська правда".

Кабель SwePol Link вийшов з ладу ввечері в середу, 11 лютого. Спочатку повідомлялося, що він буде недоступний до 20 лютого, однак найновіші дані вказують, що проблеми триватимуть до кінця місяця.

Як зазначається, повторний запуск кабелю запланований на опівночі з суботи 28 лютого на неділю 1 березня.

Польський оператор системи передачі PSE запевнив, що вона не впливає на роботу електроенергетичної системи країни, яка функціонує стабільно та відповідає всім критеріям безпеки.

За попередньою інформацією PSE, немає жодних ознак того, що аварія була спричинена умисними діями.

З’єднання SwePol Link – це кабельна лінія постійного струму (HVDC), здатна працювати з потужністю 600 МВт. Її довжина перевищує 250 км, з яких майже 240 км прокладені по дну Балтійського моря.

21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.