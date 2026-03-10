Укр Рус Eng

Президент Італії скликає Вищу раду оборони

Новини — Вівторок, 10 березня 2026, 10:00 — Марія Ємець

Президент Італії Серджо Маттарелла скликав на п’ятницю засідання Вищої ради оборони.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Маттарелла скликав на п’ятницю Вищу раду оборони – конституційний орган під головуванням президента. На засіданні, що почнеться о 10 ранку, обговорюватимуть міжнародну ситуацію, війну на Близькому Сході та її побічні наслідки. 

За даними ЗМІ, у перші дні війни у Римі серйозно побоювалися, що ціллю іранських ракет може стати навіть південь Італії – але зараз такі ризики вже вважають малоймовірними, оскільки Іран ймовірно вичерпав ресурси для цього. 

У центрі обговорень буде підтримка країн Перської затоки, співпраця між європейськими країнами та у НАТО в контексті подій на Близькому Сході, а також посилення готовності до безпекових загроз всередині країни. 

Як повідомляли, в уряді Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін. 

Читайте також: ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Близький Схід
Реклама: