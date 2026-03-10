Президент Італії скликає Вищу раду оборони
Президент Італії Серджо Маттарелла скликав на п’ятницю засідання Вищої ради оборони.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Маттарелла скликав на п’ятницю Вищу раду оборони – конституційний орган під головуванням президента. На засіданні, що почнеться о 10 ранку, обговорюватимуть міжнародну ситуацію, війну на Близькому Сході та її побічні наслідки.
За даними ЗМІ, у перші дні війни у Римі серйозно побоювалися, що ціллю іранських ракет може стати навіть південь Італії – але зараз такі ризики вже вважають малоймовірними, оскільки Іран ймовірно вичерпав ресурси для цього.
У центрі обговорень буде підтримка країн Перської затоки, співпраця між європейськими країнами та у НАТО в контексті подій на Близькому Сході, а також посилення готовності до безпекових загроз всередині країни.
Як повідомляли, в уряді Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін.
