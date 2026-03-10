Президент Италии созывает Высший совет обороны
Президент Италии Серджо Маттарелла созвал на пятницу заседание Высшего совета обороны.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Маттарелла созвал на пятницу Высший совет обороны – конституционный орган под председательством президента. На заседании, которое начнется в 10 утра, будут обсуждать международную ситуацию, войну на Ближнем Востоке и ее побочные последствия.
По данным СМИ, в первые дни войны в Риме серьезно опасались, что целью иранских ракет может стать даже юг Италии – но сейчас такие риски уже считают маловероятными, поскольку Иран, вероятно, исчерпал ресурсы для этого.
В центре обсуждений будет поддержка стран Персидского залива, сотрудничество между европейскими странами и в НАТО в контексте событий на Ближнем Востоке, а также усиление готовности к угрозам безопасности внутри страны.
Как сообщалось, в правительстве Италии допускают введение "мобильного акциза" на топливо, чтобы обуздать рост цен.
