Мелоні допустила спецзаходи для стримування цін на пальне в умовах війни на Близькому Сході

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні допустила застосування так званого "мобільного" акцизу на пальне, щоб пом’якшити зростання цін на тлі кризи постачання нафти внаслідок війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Ввечері у суботу прем’єрка Джорджа Мелоні заявила, що відкрита до пропозиції від опозиційної "Демократичної партії" щодо активації "мобільних" акцизів на пальне задля стримування зростання цін.

"Ми працюємо над максимальним пом’якшенням наслідків цього конфлікту для наших громадян і нашої країни", – сказала Мелоні, додавши, що уряд активував робочу групу для моніторингу цін на енергоресурси й продукти, щоб розуміти ситуацію і швидко виявляти спекуляції.

Мелоні зазначила, що якщо зростання цін на пальне стане структурним, уряд розгляне застосування "мобільного" акцизу на пальне. Механізм дозволяє використовувати прибутки з вищого, ніж очікувалося, ПДВ через зростання цін для зменшення акцизів.

Питання можуть розглянути на засіданні уряду у вівторок 10 березня.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зі свого боку назвав накручування цін "спекуляцією", оскільки безпосереднього впливу близькосхідної кризи ще не сталося.

Раніше в уряді запевнили, що Італія готова до недоступності енергоресурсів з Близького Сходу, оскільки має диверсифікований портфель постачальників та відносно значні запаси газу.

Через війну США й Ізраїлю проти Ірану та ударів Тегерану у відповідь, що призвело до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку, у всьому світі стрімко зростають ціни на нафту й газ. Цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань нафти й скрапленого природного газу.

Нагадаємо, США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалась на тлі війни на Близькому Сході, та розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти.