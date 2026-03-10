Фіцо: ми з фон дер Ляєн погодилися, що транзит нафти через "Дружбу" має бути відновлений

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час Всесвітнього ядерного форуму в Парижі і заявив про спільну думку щодо відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SME.

Фіцо стверджує, що він і Єврокомісія мають однакову думку з питання відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини.

Він нагадує, що Словаччина має право, на основі наданих винятків, купувати російську нафту не тільки через нафтопровід "Дружба", а й через море.

"Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вірю, що її можна вирішити", – йдеться в заяві Фіцо.

Він показав президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують, що нафтопровід "Дружба" в Україні не був пошкоджений і що це було одностороннє рішення президента України Зеленського зупинити потік нафти.

"Ми погодилися, що транзит через нафтопровід "Дружба" повинен бути відновлений", – сказав він, додавши, що Комісія готова надати не тільки технічну допомогу, але й фінансування для будь-яких ремонтних робіт.

Як написав Фіцо на своїй сторінці у Facebook, в спільних інтересах ЄК та Словаччини відправити до України інспекційну групу та з'ясувати, чи взагалі пошкоджено нафтопровід "Дружба".

"Якщо нафтопровід "Дружба" пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію. Словаччина та ЄК готові надати експертні ресурси для ремонту, якщо це буде необхідно, а ЄК готова фінансувати можливий ремонт", – заявив словацький прем'єр.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 березня у Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив про зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Зокрема, Фіцо заявляв, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.