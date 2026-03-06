У Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив зустріч з фон дер Ляєн щодо "Дружби"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попросив про зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Єврокомісія шукає можливості для зустрічі фон дер Ляєн та Фіцо.

"Я можу підтвердити, що ми отримали запит на зустріч від прем'єр-міністра Фіцо", – заявив Гілл, відповідаючи на питання про заяву Фіцо щодо намірів обговорити з фон дер Ляєн у вівторок, 10 березня, ситуацію щодо зупинки нафтопроводу "Дружба".

Заступник головної речниці додав, що "ми розглядаємо можливості в графіку президентки (фон дер Ляєн), і маємо бути в змозі підтвердити цю зустріч якнайшвидше".

"Я не буду вдаватися в подробиці того, що вони обговорюватимуть. Думаю, буде справедливо сказати, що перелік тем, які я щойно згадав, посідатиме чільне місце в порядку денному", – зауважив Олоф Гілл, маючи на увазі напругу навколо нафтопроводу "Дружба", що припинив транспортування.

Речник також повідомив, що у вівторок, 10 березня, президентка фон дер Ляєн перебуватиме в Парижі, щоб виступити з промовою на cаміті з ядерної енергетики.

Того ж дня вона вирушить до Страсбурга, щоб очолити там засідання Колегії єврокомісарів.

У середу, 11 березня, все ще в Страсбурзі, президентка фон дер Ляєн візьме участь у пленарних дебатах Європарламенту в рамках підготовки до засідання Європейської ради 19-20 березня, а також у дебатах щодо геополітичної кризи на Близькому Сході.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським – і тому планує 10 березня зустрітися з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зазначимо, що про зустріч Фіцо і Зеленський домовилися у телефонній розмові 27 лютого. Згодом Україна запропонувала Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба", об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ наприкінці січня.

Обидві країни вирішили створити слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба" та вимагають допустити її на місце пошкоджень.