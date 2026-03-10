Фицо: мы с фон дер Ляйен согласились, что транзит нефти через "Дружбу" должен быть восстановлен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время Всемирного ядерного форума в Париже и заявил об общем мнении по восстановлению транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SME.

Фицо утверждает, что он и Еврокомиссия имеют одинаковое мнение по вопросу возобновления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию.

Он напоминает, что Словакия имеет право, на основе предоставленных исключений, покупать российскую нефть не только через нефтепровод "Дружба", но и через море.

"Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими партнерами, но я верю, что ее можно решить", – говорится в заявлении Фицо.

Он показал президенту Еврокомиссии спутниковые снимки, которые, по его словам, подтверждают, что нефтепровод "Дружба" в Украине не был поврежден и что это было одностороннее решение президента Украины Зеленского остановить поток нефти.

"Мы согласились, что транзит через нефтепровод "Дружба" должен быть восстановлен", – сказал он, добавив, что Комиссия готова предоставить не только техническую помощь, но и финансирование для любых ремонтных работ.

Как написал Фицо на своей странице в Facebook, в общих интересах ЕК и Словакии отправить в Украину инспекционную группу и выяснить, вообще поврежден ли нефтепровод "Дружба".

"Если нефтепровод "Дружба" поврежден, его нужно как можно быстрее отремонтировать и ввести в эксплуатацию. Словакия и ЕК готовы предоставить экспертные ресурсы для ремонта, если это будет необходимо, а ЕК готова финансировать возможный ремонт", – заявил словацкий премьер.

Как сообщала "Европейская правда", 6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.

В частности, Фицо заявлял, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.