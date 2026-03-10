Укр Рус Eng

Молдова надіслала Україні офіційний запит через плями на Дністрі

Новини — Вівторок, 10 березня 2026, 17:24 — Христина Бондарєва

Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер. 

Про це повідомило Міністерство охорони довкілля Молдови у вівторок, пише "Європейська правда".

Маслянисті плями зауважили вище за течією неподалік від населеного пункту Наславча. На місці з самого ранку працюють відповідні екологічні служби.

Команда Екологічної лабораторії Агентства з охорони навколишнього середовища взяла проби води з декількох точок нижче за течією для аналізу, щоб отримати чітке уявлення про якість води.

"Колеги з державної адміністрації "Води Молдови" перебувають у безпосередньому контакті з українською стороною, якій ми вже надіслали офіційний запит про надання інформації для з'ясування походження та впливу витоків", – повідомили у міністерстві. 

Там також запевнили, що постійно моніторять ситуацію.

Нагадаємо, минулого літа молдовська влада звернулась до України з проханням збільшити скид води на Дністрі після перебоїв на Дубоссарській ГЕС.

Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою, і влада країни неодноразово зверталась до Києва під час падіння там рівня води.

Молдова
