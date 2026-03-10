Молдова направила Украине официальный запрос из-за пятен на Днестре

Молдова направила официальный запрос в Украину из-за появления маслянистых пятен на реке Днестр.

Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Молдовы во вторник, пишет "Европейская правда".

Маслянистые пятна заметили выше по течению от населенного пункта Наславча. На месте с самого утра работают экологические службы.

Команда Экологической лаборатории Агентства по охране окружающей среды взяла пробы воды из нескольких точек ниже по течению для анализа, чтобы получить четкое представление о качестве воды.

"Коллеги из государственной администрации "Воды Молдовы" находятся в непосредственном контакте с украинской стороной, которой мы уже направили официальный запрос о предоставлении информации для выяснения происхождения и влияния утечек", – сообщили в министерстве.

Там также заверили, что постоянно мониторят ситуацию.

Напомним, прошлым летом молдовские власти обратились к Украине с просьбой увеличить сброс воды на Днестре после перебоев на Дубоссарской ГЭС.

Днестр является важной для энергообеспечения Молдовы рекой, и власти страны неоднократно обращались к Киеву во время падения там уровня воды.