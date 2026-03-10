Зеленський – про можливе зняття санкцій з РФ: віримо, що США не підуть на такі поступки

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не знімуть санкції з Росії, оскільки це буде репутаційний удар для всього світу і поганий приклад для інших.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Він наголосив, що правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати Росію.

За словами Зеленського, зняття американських санкцій з Росії було б серйозним ударом по Україні, також дуже серйозним репутаційним ударом по всьому світові.

"Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити не тільки їм – в принципі це такий не дуже позитивний приклад для інших", – сказав він.

"Нам відомо, що Росія проводить діалог з представниками США щодо можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки", – заявив Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп припустив, що він може скасувати певні санкції, пов’язані з нафтою, для зниження світових цін, але не навів додаткових деталей, окрім того, що обговорював цю тему з правителем РФ Владіміром Путіним.

Щоправда, США переконують союзників в тому, що анонсоване Трампом послаблення нафтових санкцій проти "деяких країн" буде здебільшого обмежене поставками до Індії.