Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не снимут санкции с России, поскольку это будет репутационный удар для всего мира и плохой пример для других.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Он отметил, что правильная стратегия для всех – экономически не поддерживать Россию.

По словам Зеленского, снятие американских санкций с России было бы серьезным ударом по Украине, а также очень серьезным репутационным ударом по всему миру.

"Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит, так можно делать не только им – в принципе это такой не очень позитивный пример для других", – сказал он.

"Нам известно, что Россия проводит диалог с представителями США относительно возможного снятия санкций. Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки", – заявил Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп предположил, что он может отменить определенные санкции, связанные с нефтью, для снижения мировых цен, но не привел дополнительных деталей, кроме того, что обсуждал эту тему с правителем РФ Владимиром Путиным.

Правда, США убеждают союзников в том, что анонсированное Трампом ослабление нефтяных санкций против "некоторых стран" будет в основном ограничено поставками в Индию.