Трамп заявив про зняття "деяких нафтових санкцій", щоб знизити світові ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Про це він заявив на брифінгу у Білому домі 9 березня, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що для США важливо, аби газ і нафта з Перської затоки могли далі безперешкодно надходити на світові ринки.

"Я не дозволю терористичному режиму тримати світ у заручниках", – сказав він, пообіцявши "набагато гірші" удари по Ірану, якщо там спробують цілковито блокувати експорт нафти з Перської затоки.

"Ми знімаємо деякі пов’язані з нафтою санкції для зниження цін. У нас є санкції проти деяких країн – ми їх знімемо, доки це не вирівняється", – сказав американський президент, без уточнення жодних інших деталей.

Він додав, що "коли настане час і якщо це буде потрібно", американський флот і партнери будуть супроводжувати судна, які йдуть через Ормузьку протоку.

Трамп також наголосив, що США зберігають величезну присутність у регіоні, а більшість суден Ірану "вже на дні".

Через війну США й Ізраїлю проти Ірану та ударів Тегерану у відповідь, що призвело до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку, у всьому світі стрімко зростають ціни на нафту й газ. Цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань нафти й скрапленого природного газу.

Раніше США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалась на тлі війни на Близькому Сході. Також повідомляли, що Вашингтон розглядає можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти

Єврокомісія попередила про загрозу економіці ЄС через війну на Близькому Сході. Проте одночасно у Брюсселі зазначають, що наразі країнам-членам не загрожує дефіцит нафти.

Тим часом правитель РФ що Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо там захочуть цього.

Ціни на нафту знову впали нижче 100 доларів за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.