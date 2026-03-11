Джерела: посли ЄС погодили низку нових санкцій проти росіян і обговорять продовження старих

Вранці 11 березня посли ЄС на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) у Брюсселі погодили низку нових індивідуальних санкційних рішень, а у другій половині дня мають обговорити продовження дії персональних санкцій у зв’язку з підривом територіальної цілісності України внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" за даними редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк та власної кореспондентки у Брюсселі.

За даними Джозвяка, посли ЄС щойно дали "зелене світло" щодо санкцій проти 19 причетних до порушення прав людини в Ірані, групи осіб за дестабілізаційні дії по всьому світу; групи осіб за кібератаки проти країн ЄС; осіб, причетних до підриву територіальної цілісності України.

За даними "ЄвроПравди", в останньому випадку йдеться про включення в наявний список ще кількох нових осіб.

У другій половині дня посли обговорять продовження вже діючих персональних санкцій які стосуються підриву територіальної цілісності України ще на пів року – що треба зробити до 15 березня, інакше санкції, які вже застосовані до понад 2500 осіб, будуть зняті.

Позиція держав-членів. і насамперед Угорщини, щодо подовження цього типу санкцій наразі невідома.

Якщо посли не зможуть дійти згоди щодо цього питання у середу, 11 березня, вони продовжать дискусію на наступному засіданні Coreper, запланованому на п’ятницю, 13 березня.

Нагадаємо, у Єврокомісії дали зрозуміти, що ЄС не збирається знімати санкції з російських нафти й газу через ситуацію на світовому ринку внаслідок війни на Близькому Сході.

Також неофіційно з’явилась інформація, що ЄС прибрав грузинський порт Кулеві із 20-го пакета санкцій проти РФ, ухвалення якого "зависло" через угорське вето.