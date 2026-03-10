Єврокомісар дав зрозуміти, що ЄС не збирається знімати санкції з російських нафти й газу

Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня.

Домбровскіс каже, що Євросоюз наполягає на посиленні санкційного тиску на Росію.

"З точки зору Європейського Союзу, ситуація є дуже чіткою: ми повинні продовжувати чинити максимальний тиск на Росію", – заявив Домбровскіс.

Він констатував, що справді, "нинішній стрибок цін на нафту та газ може забезпечити Росії надприбутки".

"Наше бачення полягає в тому, що ми повинні продовжувати застосовувати цінову стелю G7. Ми маємо рухатися до повної заборони на надання морських послуг", – запевнив єврокомісар.

Він розповів, що у ЄС провели оцінку впливу цінової стелі G7 на поставки російської нафти і дійшли до висновку, що це фактично не призвело до значних змін в обсягах російського експорту, а отже, не спричинило дестабілізації ринку.

"Водночас це (цінова стеля. – "ЄП") обмежило доходи Росії від цих обсягів. Як така, ця цінова стеля фактично може допомогти чинити тиск на зниження цін на нафту", – пояснив Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп припустив, що він може скасувати певні санкції, пов’язані з нафтою, для зниження світових цін, але не навів додаткових деталей, окрім того, що обговорював цю тему з правителем РФ Владіміром Путіним.

Щоправда, США переконують союзників в тому, що анонсоване Трампом послаблення нафтових санкцій проти "деяких країн" буде здебільшого обмежене поставками до Індії.

Нагадаємо, раніше США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалася на тлі війни на Близькому Сході.

Ціни на нафту знову впали нижче 100 доларів за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.