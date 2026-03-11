Источники: послы ЕС согласовали ряд новых санкций против россиян и обсудят продление старых
Послы ЕС согласовали ряд новых санкционных решений, а также ожидаемо продлят действие персональных санкций в связи с агрессией РФ против Украины, добавив в список несколько человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" по данным редактора по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка и собственной корреспондентки в Брюсселе.
По данным Джозвяка, послы ЕС только что дали "зеленый свет" санкциям против 19 причастных к нарушению прав человека в Иране; группы лиц за дестабилизирующие действия по всему миру; группы лиц за кибератаки против стран ЕС; лиц, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.
🇪🇺 ambassadors have just green lit sanctions on:
👉 19 people undermine human rights in 🇮🇷
👉 a handful of ppl for 🇷🇺 destabilizing activities globally
👉 individuals carrying out cyber attacks on 🇪🇺
👉individuals undermining 🇺🇦 territorial integrity– Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2026
По данным "ЕвроПравды", в последнем случае речь идет о включении в список еще нескольких новых лиц.
Во второй половине дня послы ожидаемо согласуют продление уже действующих персональных санкций против РФ еще на полгода – что нужно сделать до 15 марта.
Напомним, в Еврокомиссии дали понять, что ЕС не собирается снимать санкции с российских нефти и газа из-за ситуации на мировом рынке в результате войны на Ближнем Востоке.
Также неофициально появилась информация, что ЕС изъял грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ, принятие которого "зависло" из-за венгерского вето.