Источники: послы ЕС согласовали ряд новых санкций против россиян и обсудят продление старых

Новости — Среда, 11 марта 2026, 12:02 — Татьяна Высоцкая, Мария Емец

Послы ЕС согласовали ряд новых санкционных решений, а также ожидаемо продлят действие персональных санкций в связи с агрессией РФ против Украины, добавив в список несколько человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" по данным редактора по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка и собственной корреспондентки в Брюсселе.

По данным Джозвяка, послы ЕС только что дали "зеленый свет" санкциям против 19 причастных к нарушению прав человека в Иране; группы лиц за дестабилизирующие действия по всему миру; группы лиц за кибератаки против стран ЕС; лиц, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. 

По данным "ЕвроПравды", в последнем случае речь идет о включении в список еще нескольких новых лиц.

Во второй половине дня послы ожидаемо согласуют продление уже действующих персональных санкций против РФ еще на полгода – что нужно сделать до 15 марта.

Напомним, в Еврокомиссии дали понять, что ЕС не собирается снимать санкции с российских нефти и газа из-за ситуации на мировом рынке в результате войны на Ближнем Востоке.

Также неофициально появилась информация, что ЕС изъял грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ, принятие которого "зависло" из-за венгерского вето.

Еврокомиссия санкции
