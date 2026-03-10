ЗМІ: ЄС прибрав грузинський порт Кулеві із 20-го пакета санкцій

Європейський Союз не включив порт Кулеві в Грузії до 20-го пакета санкцій проти Росії, куди його мали внести через сприяння російському "тіньовому флоту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський суспільний мовник 1TV з посиланням на лист спеціального представника ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана.

Зазначається, що спецпредставник ЄС написав лист міністру закордонних справ Грузії Маку Бочорішвілі про відповідне рішення Брюсселя.

"Включення порту Кулеві в Грузії в 20-й пакет санкцій спочатку розглядалася через його роль у морському транспорті російської нафти та вхід танкерів "тіньового флоту" в порт. Ця початкова позиція була переглянута після того, як ваш уряд та оператор порту взяли на себе позитивні зобов'язання", – написав О'Салліван.

Зазначається, що влада Грузії та оператор порту взяли на себе зобов'язання не допускати в Кулеві судна, що перебувають під санкціями ЄС та дотримуватися європейських обмежень проти російської нафти.

Компанія SOCAR, оператор термінала, також пообіцяла суворо дотримуватися санкцій ЄС.

В ЄС підкреслили, що продовжать стежити за переміщенням "тіньового флоту" РФ і за тим, щоб територія Грузії не використовувалася для обходу санкцій або реекспорту чутливих товарів до Росії.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонувала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії містив положення про повну заборону морських послуг всім суднам, що транспортують російську нафту. Деякі країни, зокрема Італія та Іспанія заперечували проти внесення у санкційний список грузинського порту Кулеві та одного кубинського банку.

Посли держав Європейського Союзу попередньо узгодили текст 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте його ухвалення досі затримують позиції Угорщини та Словаччини.

Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

Словаччина, зокрема, висловила застереження, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ.