Прокуратура хоче допитати Навроцького як свідка у справі щодо музею Другої світової

Окружна прокуратура у Гданську звернулася до адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького з проханням узгодити можливу дату його допиту як свідка у справі щодо оренди квартир у музеї Другої світової війни.

Про це повідомив речник прокуратури Маріуш Душинський, передає Onet, пише "Європейська правда".

Душинський заявив, що прокуратура направила до канцелярії президента лист із проханням визначити можливу дату допиту.

Розслідування було відкрито після повідомлень у медіа і стосується оренди квартир у музеї Другої світової війни в Гданську.

Йдеться про період, коли музей очолював Навроцький. За даними ЗМІ, він нібито користувався апартаментами класу "делюкс" і не оплачував проживання.

Слідство перевіряє можливе зловживання владою директорами музею у період з 18 жовтня 2017 року до червня 2024 року.

Душинський зазначив, що прокуратура отримала криміналістичну експертизу, до якої входить зіставлення показань свідків із документами музею. Йдеться про дані щодо бронювання та блокування номерів і апартаментів, а також інформацію про платежі.

За результатами аналізу виникла необхідність провести додаткові допити кількох свідків. Також були отримані додаткові документи від Вищої аудиторської палати.

Тим часом глава адміністрації президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що ні він, ні президент поки не отримували офіційного виклику.

"Досі я не бачив такого виклику, і, наскільки мені відомо, президент теж його не бачив", – сказав він.

Богуцький додав, що наразі знає про можливий допит лише з повідомлень у ЗМІ і, за їхньою інформацією, йдеться про допит президента саме як свідка. За словами Богуцького, Навроцький "неодноразово демонстрував, що дотримується закону і надалі його дотримуватиметься".

Нагадаємо, ще під час того, як Навроцький був кандидатом у президенти він потрапив у скандал через нібито використання службового житла музею у Гданську.

Тоді, на прохання прокоментувати інформацію, Навроцький заявив, що справді жив у службових квартирах, але не 200 днів, а двічі по 10 днів, перебуваючи на карантині під час пандемії COVID-19.