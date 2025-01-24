Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла

Підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал через нібито використання службового житла музею у Гданську.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться в публікації RMF FM.

Цього тижня Gazeta Wyborcza опублікувала розслідування, згідно з яким Навроцький на посаді директора Музею Другої світової війни у Гданську у 2017-2021 роках нібито 200 днів безоплатно жив у службових квартирах музею класу люкс – хоча його житло розташовувалось за 5 кілометрів звідти.

На прохання прокоментувати інформацію кандидат у президенти заявив, що справді жив у службових квартирах, але не 200 днів, а двічі по 10 днів, перебуваючи на карантині під час пандемії COVID-19.

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"Ключове слово – вони були заброньовані на стільки днів на моє ім'я, але ці квартири також використовувалися для ділових зустрічей з гостями з-за кордону і з країни", – сказав Навроцький.

Він також заявив, нібито квартири були побудовані його попередником на посаді директора музею, а за його керівництва їх комерціалізували, щоб отримувати дохід від оренди для туристів.

Нинішнє керівництво Музею Другої світової війни у Гданську у заяві у пʼятницю заперечило слова Навроцького. Там сказали, що квартири ще на етапі планування музею передбачались для комерціалізації, а Навроцький як тодішній директор бронював їх щонайменше пʼять разів у 2020 році, кожного разу – на термін понад 10 днів.

У музеї також висловили здивування через слова Навроцького про використання квартир, зазначивши, що будівля музею має для цього кабінет директора і конференц-залу.

Тим часом політики партії влади "Громадянська коаліція" у пʼятницю оголосили, що подали заяву до прокуратури щодо використання Навроцьким квартир у Музеї другої світової війни у Гданську.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький відзначився заявами про те, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", поки вона не розвʼяже з Польщею суперечливих питань історії.

Президент Володимир Зеленський у відповідь порадив Навроцькому тренуватись, бо в разі поразки України у війні йому доведеться взяти до рук зброю.