Прокуратура хочет допросить Навроцкого в качестве свидетеля по делу о музее Второй мировой

Окружная прокуратура в Гданьске обратилась в администрацию президента Польши Кароля Навроцкого с просьбой согласовать возможную дату его допроса в качестве свидетеля по делу об аренде квартир в музее Второй мировой войны.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Мариуш Душинский, передает Onet, пишет "Европейская правда".

Душинский заявил, что прокуратура направила в канцелярию президента письмо с просьбой определить возможную дату допроса.

Расследование было открыто после сообщений в СМИ и касается аренды квартир в музее Второй мировой войны в Гданьске.

Речь идет о периоде, когда музей возглавлял Навроцкий. По данным СМИ, он якобы пользовался апартаментами класса "делюкс" и не оплачивал проживание.

Следствие проверяет возможное злоупотребление властью директорами музея в период с 18 октября 2017 года по июнь 2024 года.

Душинский отметил, что прокуратура получила криминалистическую экспертизу, в которую входит сопоставление показаний свидетелей с документами музея. Речь идет о данных по бронированию и блокировке номеров и апартаментов, а также информацию о платежах.

По результатам анализа возникла необходимость провести дополнительные допросы нескольких свидетелей. Также были получены дополнительные документы от Высшей аудиторской палаты.

Тем временем глава администрации президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что ни он, ни президент пока не получали официального вызова.

"До сих пор я не видел такого вызова, и, насколько мне известно, президент тоже его не видел", – сказал он.

Богуцкий добавил, что пока знает о возможном допросе только из сообщений в СМИ и, по их информации, речь идет о допросе президента именно как свидетеля. По словам Богуцкого, Навроцкий "неоднократно демонстрировал, что соблюдает закон и в дальнейшем его будет придерживаться".

Напомним, еще во время того, как Навроцкий был кандидатом в президенты он попал в скандал из-за якобы использования служебного жилья музея в Гданьске.

Тогда, на просьбу прокомментировать информацию, Навроцкий заявил, что действительно жил в служебных квартирах, но не 200 дней, а дважды по 10 дней, находясь на карантине во время пандемии COVID-19.