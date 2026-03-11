Спікер Сейму Польщі поставив ультиматум Навроцькому щодо його проєкту з переозброєння

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий відмовився виносити на розгляд проєкт президента Кароля Навроцького, який є альтернативою програмі ЄС з переозброєння SAFE, доки той не розгляне початковий варіант цієї ініціативи від Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", слова Чажастого цитує портал Onet.

Спікер польського Сейму категорично відмовився розглядати програму Навроцького "SAFE 0%", доки законопроєкт про участь Польщі в програмі позик на переозброєння від ЄС, схвалений обома палатами парламенту, "застряг" у президента.

Він наголосив, що ухвалюватиме подальші рішення щодо акта президента лише після вирішення питання програми ЄС SAFE.

"Тому що президент повинен нести відповідальність за свої рішення. Ветування цього закону означатиме ветування 185 млрд злотих на озброєння польської армії. Це буде відмовою 12 тисячам компаній, які реалізовували б цю програму в Польщі", – заявив Чажастий.

Зазначимо, що Навроцький має час до 20 березня, щоб схвалити або ветувати законопроєкт про SAFE. Згідно з ним, Польща може позичити у ЄС 43,7 млрд євро – найбільшу суму серед всіх країн-членів – на власні проєкти з переозброєння.

Як стало відомо, президент Польщі ще не вирішив, чи накласти вето на плани використання майже 44 млрд євро кредитів ЄС для переозброєння, натомість він подав свій проєкт закону, що є альтернативою ідеї ЄС.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

