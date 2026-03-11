Спикер Сейма Польши поставил ультиматум Навроцкому по его проекту по перевооружению

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отказался выносить на рассмотрение проект президента Кароля Навроцкого, который является альтернативой программе ЕС по перевооружению SAFE, пока тот не рассмотрит первоначальный вариант этой инициативы от Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", слова Чажастого цитирует портал Onet.

Спикер польского Сейма категорически отказался рассматривать программу Навроцкого "SAFE 0%", пока законопроект об участии Польши в программе займов на перевооружение от ЕС, одобренный обеими палатами парламента, "застрял" у президента.

Он подчеркнул, что будет принимать дальнейшие решения по акту президента только после решения вопроса программы ЕС SAFE.

"Потому что президент должен нести ответственность за свои решения. Ветирование этого закона будет означать ветирование 185 млрд злотых на вооружение польской армии. Это будет отказом 12 тысячам компаний, которые реализовывали бы эту программу в Польше", – заявил Чажастый.

Отметим, что Навроцкий имеет время до 20 марта, чтобы одобрить или ветировать законопроект о SAFE. Согласно ему, Польша может одолжить у ЕС 43,7 млрд евро – самую большую сумму среди всех стран-членов – на собственные проекты по перевооружению.

Как стало известно, президент Польши еще не решил, наложить ли вето на планы использования почти 44 млрд евро кредитов ЕС для перевооружения, зато подал свой проект закона, который является альтернативой идее ЕС.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

