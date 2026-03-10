Навроцький подав у парламент проєкт-конкурент ідеї ЄС із переозброєння

Президент Польщі Кароль Навроцький ще не вирішив, чи накласти вето на плани використання майже 44 мільярдів євро кредитів ЄС для переозброєння, натомість він подав свій проєкт закону, що є альтернативою ідеї ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP.

Цей крок відбувся після того, як президент зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском у вівторок, щоб обговорити майбутнє участі Варшави в ініціативі ЄС SAFE.

Навроцький має до 20 березня вирішити, підписувати чи відхиляти підтриманий урядом законопроєкт щодо участі у програмі ЄС. Але, подавши власний законопроект, президент прагне дати парламенту можливість схвалити внутрішню альтернативу – під назвою "Польський SAFE 0%" – яка не передбачає довгострокових запозичень у ЄС.

SAFE – це кредитна лінія на суму 150 млрд євро, запущена в 2025 році, яка дозволяє державам-членам позичати кошти під низький відсоток у Європейської комісії для фінансування інвестицій в оборону, військову модернізацію та спільні закупівлі.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією Туска.

Після закінчення зустрічі між Туском і Навроцьким глава адміністрації президента Збігнєв Богуцький підтвердив, що до парламенту було подано проєкт закону про створення фонду для реалізації конкуруючої схеми Навроцького.

Богуцький заявив, що ця пропозиція дозволить залучити близько 200 млрд злотих (46 млрд євро) для збройних сил протягом наступних чотирьох-п'яти років без використання валютних резервів національного банку.

Богуцький зазначив, що це передбачає "відповідальне управління" резервами центрального банку, зберігаючи їх у незмінному стані, і підкреслив, що ці кошти будуть суворо призначені для оборонних витрат і не можуть бути використані для покриття бюджетного дефіциту або фінансування інших урядових програм.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 10 березня звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом терміново підписати законопроєкт, який дозволить країні взяти участь у програмі ЄС з переозброєння SAFE.

