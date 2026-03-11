Ісландія спрямувала додаткові 2,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Ісландія внесла додаткові 2,7 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 8,4 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві енергетики України.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував Ісландії за новий внесок, зазначивши, що ці кошти спрямують на підготовку енергосистеми до наступної зими.

"Це ті ресурси, які дозволяють нам вже зараз готувати енергетичну систему до роботи наступною зимою – проводити планові та аварійні ремонти, посилювати захист інфраструктури, формувати резерви та швидко реагувати на потреби енергетичних компаній", – зазначив Шмигаль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії було понад тисяча контрактів на понад 850 млн євро через фінансовий механізм Фонду підтримки енергетики. Із ресурсів Фонду Україна закупила необхідне енергетичне обладнання та оплатила послуги з посилення захисту для 66 українських енергетичних підприємств.

Наприкінці лютого повідомлялося, що Хорватія внесла 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Також стало відомо, що Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.