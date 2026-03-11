Исландия направила дополнительные 2,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Исландия внесла дополнительные 2,7 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий взнос до более 8,4 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Исландию за новый взнос, отметив, что эти средства направят на подготовку энергосистемы к следующей зиме.

"Это те ресурсы, которые позволяют нам уже сейчас готовить энергетическую систему к работе следующей зимой – проводить плановые и аварийные ремонты, усиливать защиту инфраструктуры, формировать резервы и быстро реагировать на потребности энергетических компаний", – отметил Шмыгаль.

С начала полномасштабного вторжения России было заключено более тысячи контрактов на сумму свыше 850 млн евро через финансовый механизм Фонда поддержки энергетики. Из ресурсов Фонда Украина закупила необходимое энергетическое оборудование и оплатила услуги по усилению защиты для 66 украинских энергетических предприятий.

В конце февраля сообщалось, что Хорватия внесла 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Также стало известно, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.