Хорватія внесла 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Прем’єрка України Юлія Свириденко провела зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час якої подякувала за внесок 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та передачу енергодопомоги.

Про це Свириденко розповіла у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що із Пленковичем вони обговорили спільні кроки для забезпечення енергетичної безпеки Європи та важливість курсу ЄС на забезпечення незалежності від енергоносіїв з Росії.

"Подякувала уряду Хорватії за додаткову енергетичну підтримку, критично важливу зараз для України: внесок 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та передачу трансформаторів і генераторів для підтримки нашої енергосистеми після російських атак", – розповіла Свириденко.

Прем’єр Хорватії прибув 24 лютого до Києва для відзначення четвертої річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль днями повідомив, що Хорватія була однією з країн, з якими були досягнуті домовленості про можливість отримання виведеного з експлуатації енергетичного обладнання та його оперативну доставку в Україну.