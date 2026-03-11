Греція може заборонити носіння мусульманськими жінками одягу, що закриває обличчя
Греція розглядає можливість заборони на носіння мусульманськими жінками одягу, що закриває обличчя, але поки що не має конкретних планів.
Про це заявив у середу міністр міграції Греції Танос Плевріс, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Плевріс зазначив, що посадовці міністерства вивчають подібне законодавство в інших європейських країнах.
"На цей час це питання дійсно розглядається", – сказав Плевріс у парламенті, відповідаючи на запитання невеликої націоналістичної популістської партії "Грецьке рішення".
Плевріс зазначив, що, хоча, як вважається, в Греції лише небагато мусульманських жінок носять покривало для обличчя, "проте багато з цих жінок, не бажаючи цього, змушені дотримуватися таких практик, оскільки в іншому випадку вони стануть об'єктом переслідувань з боку чоловіків своєї етнічної та релігійної спільноти".
"Ми віримо, що незабаром зможемо надати чіткі роз'яснення", – додав Плевріс.
Незрозуміло, чи поширюватиметься будь-яка заборона також на туристів або членів інших релігійних груп.
Нагадаємо, у грудні данський уряд оголосив про наміри внести законопроєкт, який поширить заборону на носіння нікаба – мусульманського одягу, який повністю закриває обличчя – на навчальні заклади.
У серпні 2018 року Данія заборонила носіння в громадських місцях ісламських головних уборів, що повністю закривають обличчя, таких як бурка та нікаб, а порушники підлягають штрафу.