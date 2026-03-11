Греция может запретить ношение мусульманскими женщинами одежды, закрывающей лицо

Греция рассматривает возможность запрета на ношение мусульманскими женщинами одежды, закрывающей лицо, но пока не имеет конкретных планов.

Об этом заявил в среду министр миграции Греции Танос Плеврис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Плеврис отметил, что чиновники министерства изучают подобное законодательство в других европейских странах.

"На данный момент этот вопрос действительно рассматривается", – сказал Плеврис в парламенте, отвечая на вопрос небольшой националистической популистской партии "Греческое решение".

Плеврис отметил, что, хотя, как считается, в Греции лишь немногие мусульманские женщины носят покрывало для лица, "однако многие из этих женщин, не желая этого, вынуждены придерживаться таких практик, поскольку в противном случае они станут объектом преследований со стороны мужчин своего этнического и религиозного сообщества".

"Мы верим, что вскоре сможем предоставить четкие разъяснения", – добавил Плеврис.

Непонятно, будет ли распространяться какой-либо запрет также на туристов или членов других религиозных групп.

Напомним, в декабре датское правительство объявило о намерениях внести законопроект, который распространит запрет на ношение никаба – мусульманской одежды, которая полностью закрывает лицо – на учебные заведения.

В августе 2018 года Дания запретила ношение в общественных местах исламских головных уборов, полностью закрывающих лицо, таких как бурка и никаб, а нарушители подлежат штрафу.