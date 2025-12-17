У Данії хочуть посилити заборону на мусульманський одяг

Данський уряд у середу оголосив про наміри внести законопроєкт, який поширить заборону на носіння нікабу – мусульманського одягу, який повністю закриває обличчя – на навчальні заклади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство з питань імміграції та інтеграції Данії.

У законопроєкті уряд Данії пропонує розширити чинну заборону на носіння, наприклад, бурки, нікабу або інших предметів одягу, що приховують обличчя в громадських місцях.

Заборона сьогодні діє в громадських місцях, але, як правило, не поширюється на навчальні заклади. Данський уряд пропонує змінити це, щоб правила були однаковими незалежно від того, чи перебуває людина в громадському місці, чи в навчальному закладі.

"Заборона стосуватиметься всіх людей, які перебувають у навчальних закладах, включно з, наприклад, викладачами та студентами", – йдеться в повідомленні.

Законопроєкт, який нині винесли на громадське обговорення, очікується представити в парламенті в лютому 2026 року.

У серпні 2018 року Данія заборонила носіння в громадських місцях ісламських головних уборів, що повністю закривають обличчя, таких як бурка та нікаб, а порушники підлягають штрафу.

Правозахисники та релігійні групи розкритикували цю заборону як дискримінаційну та таку, що порушує як свободу віросповідання, так і свободу вибору жінок.

Прихильники ж стверджували, що заборона дозволяє мусульманам з іммігрантським походженням краще інтегруватися в суспільство Данії.