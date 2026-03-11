Швейцарія та Німеччина тимчасово закрили посольства в Ірані

Уряди Німеччини та Швейцарії підтвердили, що тимчасово закрили свої посольства в Тегерані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Швейцарський посол та п'ять співробітників у середу покинули країну суходолом і зараз перебувають у безпеці за її межами.

Німеччина також тимчасово перенесла свою місію в Тегерані, а також дві місії в Іраку.

Вони приєдналися до дедалі більшого списку країн, які, за повідомленнями, евакуювали персонал або закрили свої посольства через проблеми з безпекою, серед яких Аргентина, Австрія, Азербайджан, Ісландія, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Сербія, Іспанія, Велика Британія та Україна.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

