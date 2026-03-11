Швейцария и Германия временно закрыли посольства в Иране

Правительства Германии и Швейцарии подтвердили, что временно закрыли свои посольства в Тегеране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Швейцарский посол и пять сотрудников в среду покинули страну по суше и сейчас находятся в безопасности за ее пределами.

Германия также временно перенесла свою миссию в Тегеране, а также две миссии в Ираке.

Они присоединились к растущему списку стран, которые, по сообщениям, эвакуировали персонал или закрыли свои посольства из-за проблем с безопасностью, среди которых Аргентина, Австрия, Азербайджан, Исландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сербия, Испания, Великобритания и Украина.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

