WSJ: радники Трампа закликають його завершити операцію в Ірані

Радники та найближче оточення президента США Дональда Трампа закликають його шукати вихід із війни на Близькому Сході, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wall Street Journal.

Деякі посадовці адміністрації Трампа заявили виданню, що доки Іран продовжуватиме атакувати країни регіону, а Ізраїль все ще бажатиме завдавати ударів по іранських цілях, малоймовірно, що США зможуть легко вийти з війни.

У своїй заяві в понеділок американський президент заявив, що готовий продовжувати атакувати Іран, якщо країна продовжуватиме блокувати потік нафти через Ормузьку протоку. Він також не зміг назвати чіткі терміни завершення військової операції США.

Ще один посадовець адміністрації заявив, що Трамп не припинить боротьбу, доки не зможе претендувати на задовільну перемогу.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, деякі радники президента останніми днями заохочували його сформулювати план виведення США з війни та довести, що Вашингтон значною мірою досягнув своїх цілей.

За словами джерел, Трампа проінформували про деякі опитування щодо війни. Опитування громадської думки, опубліковані останніми днями, показують, що більшість американців виступає проти військової операції в Ірані.

Крім того, оточення Трампа отримувало дзвінки щодо проміжних виборів в Конгрес від деяких стурбованих республіканців, яких непокоїть вплив цін на нафту на результати голосувань.

За даними видання The Hill, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44%.

Дані іншого опитування засвідчили, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

