ЗМІ: Єврокомісія серйозно стурбована ситуацією з планом переозброєння у Польщі

Неофіційно Європейська комісія висловлює серйозну стурбованість ситуацією навколо програми SAFE, вказуючи, що суперечка між урядом і президентом створює ризик втрати коштів і хаос замість обіцяної впевненості.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF FM.

Офіційні коментарі Єврокомісії щодо ситуації з програмою у Польщі виглядають обережними.

"Польща є найбільшим бенефіціаром програми SAFE", а польський план є "дуже надійним", заявив речник ЄК Тома Реньє, підкреслюючи насамперед важливість і значення плану SAFE для безпеки всієї Європи.

Як неофіційно дізналася журналістка RMF FM у Брюсселі, ЄК дуже стурбована ситуацією навколо польської програми та триваючою дискусією між урядом і Президентським палацом.

"ЄК дуже стурбована і уважно стежить за дебатами в Польщі", – повідомили джерела в ЄК. "Наразі ми не маємо жодної впевненості щодо польської програми SAFE. Замість впевненості ми маємо безлад", – сказав співрозмовник.

Як пояснюють співрозмовники, без Польщі немає Східного щита, без Польщі, яка захищає східний фланг, немає безпеки в Європі.

Саме тому Польща отримала стільки грошей з програми SAFE.

Вето президента Кароля Навроцького було б політичним ударом по всій Європі, оскільки польська програма SAFE є важливою також для інших країн ЄС, їх оборонної промисловості та України.

З інформації журналістки RMF FM випливає, що поки що владу в Брюсселі не заспокоює заява прем'єр-міністра Туска про те, що він має план Б, який полягає у впровадженні SAFE шляхом "обходу" президентського вето.

"Коли ми будемо в ситуації, що буде план Б і ми його отримаємо, тоді ми будемо знати більше", – каже джерело.

Співрозмовники нагадують, що існує ризик втрати грошей, "бо є терміни, яких потрібно дотримуватися".

Як стало відомо, президент Польщі ще не вирішив, чи накласти вето на плани використання майже 44 млрд євро кредитів ЄС для переозброєння, натомість він подав свій проєкт закону, що є альтернативою ідеї ЄС.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

