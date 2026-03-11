СМИ: Еврокомиссия серьезно обеспокоена ситуацией с планом перевооружения в Польше

Неофициально Европейская комиссия выражает серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг программы SAFE, указывая, что спор между правительством и президентом создает риск потери средств и хаос вместо обещанной уверенности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF FM.

Официальные комментарии Еврокомиссии по ситуации с программой в Польше выглядят осторожными.

"Польша является крупнейшим бенефициаром программы SAFE", а польский план является "очень надежным", заявил представитель ЕК Тома Ренье, подчеркивая прежде всего важность и значение плана SAFE для безопасности всей Европы.

Как неофициально узнала журналистка RMF FM в Брюсселе, ЕК очень обеспокоена ситуацией вокруг польской программы и продолжающейся дискуссией между правительством и Президентским дворцом.

"ЕК очень обеспокоена и внимательно следит за дебатами в Польше", – сообщили источники в ЕК. "Сейчас мы не имеем никакой уверенности относительно польской программы SAFE. Вместо уверенности мы имеем беспорядок", – сказал собеседник.

Как объясняют собеседники, без Польши нет Восточного щита, без Польши, которая защищает восточный фланг, нет безопасности в Европе.

Именно поэтому Польша получила столько денег из программы SAFE.

Вето президента Кароля Навроцкого было бы политическим ударом по всей Европе, поскольку польская программа SAFE важна также для других стран ЕС, их оборонной промышленности и Украины.

Из информации журналистки RMF FM следует, что пока что власти в Брюсселе не успокаивает заявление премьер-министра Туска о том, что он имеет план Б, который заключается во внедрении SAFE путем "обхода" президентского вето.

"Когда мы будем в ситуации, что будет план Б и мы его получим, тогда мы будем знать больше", – говорит источник.

Собеседники напоминают, что существует риск потери денег, "потому что есть сроки, которые нужно соблюдать".

Как стало известно, президент Польши еще не решил, наложить ли вето на планы использования почти 44 млрд евро кредитов ЕС для перевооружения, зато он подал свой проект закона, который является альтернативой идее ЕС.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

