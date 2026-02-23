Реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви українців за ще однією категорією 

Реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв (A1.2), що стосується вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", 23 лютого повідомили у Реєстрі збитків.

Вимушене переміщення є одним із прямих наслідків збройної агресії. Міжнародне право визнає необхідність фіксації такої шкоди і передбачає право постраждалих на компенсацію.

Категорія A1.2 дає можливість подати заяву про компенсацію особам, які з 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє житло або місце постійного проживання в Україні та переміститися за її межі, або які не можуть повернутися до України через міжнародно-протиправні дії Росії чи з метою уникнення їхніх негативних наслідків.

У березні 2025 року Реєстр відкрив категорію A1.1 – "Вимушене внутрішнє переміщення". Запуск A1.2 є логічним продовженням цієї роботи та підтверджує принцип, що вимушене переміщення є серйозним випробуванням для людини.

Заяви у категорії A1.2 стосуються саме факту вимушеного переміщення за межі України. Матеріальні та інші наслідки такого переміщення – зокрема втрата роботи, житла, доходів або інші економічні втрати, а також депортація дітей чи дорослих – подаються в інших відповідних категоріях Реєстру.

Заяву можна подати незалежно від того, де перебуває особа – в Україні чи за її межами.

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру та в подальшому передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації.

Заяви до Реєстру подаються через вебпортал України "Дія". Дізнатися більше про те, як подати заяву, можна на офіційному вебсайті Реєстру.

Нагадаємо, у 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.