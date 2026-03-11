Эстония ратифицировала конвенцию о комиссии по репарациям для Украины

В среду, 11 марта, Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил закон, ратифицирующий конвенцию об учреждении международной комиссии по рассмотрению исков о возмещении ущерба Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

За ратификацию проголосовали 68 депутатов Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было.

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкна, создание комиссии является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности.

"Россия своей агрессией ежедневно нарушает международные нормы, – подчеркнул Тсахкна. – Жертвами военной машины стали украинский народ, города, инфраструктура, а также природа и окружающая среда. Комиссия по возмещению ущерба вместе с уже действующим Реестром убытков поможет гарантировать, что безнаказанность не укоренится и все совершенные преступления будут справедливо компенсированы".

Министр добавил, что следующий и одновременно самый сложный шаг – найти практические и международно работающие решения, с помощью которых назначенные комиссией компенсации будут реально выплачены.

"Украина должна получить справедливую компенсацию за весь нанесенный ущерб – как для восстановления людей и экономики, так и природной среды. Поэтому крайне важно, чтобы конвенция нашла как можно более широкую международную поддержку и чтобы страны-союзники совместно вкладывались в создание механизмов, – сказал Тсахкна. – Создание компенсационного механизма касается не только Украины, но и надежности всего мира, поддерживающего международный правопорядок".

Напомним, в феврале Реестр убытков начал прием заявлений о вынужденном перемещении за пределы Украины в результате агрессии России.

В 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр убытков для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины.

В декабре подписали конвенцию, которая начинает Компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и убытки, причиненные российской агрессией.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.