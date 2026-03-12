Суд ЄС підтвердив неможливість участі в акціонерних зборах осіб, чиї активи під санкціями

Суд ЄС підтвердив, що європейські санкції унеможливлюють участь у зустрічах акціонерних власників та голосування на них осіб, чиї активи були заморожені.

Як повідомляє "Європейська правда", про відповідне рішення повідомила пресслужба Суду.

Суд ЄС поставив крапку у суперечці щодо права пов'язаної з російським Сбербанком компанії брати участь і голосувати на акціонерних зборах у ситуації, коли її активи заморожені у межах європейських санкцій.

У 2022 році під санкції ЄС проти РФ потрапили Сбербанк та його непряма дочірня компанія SBK Art, її активи у Євросоюзі також заморозили.

Дана компанія володіє 41,8% депозитарних розписок, які видавалися у межах управління акціями Fortenova GroupTopCo. Управління здійснювала компанія STAK у Нідерландах.

Приводом для судової тяганини стала ситуація у серпні 2022 року, коли рада директорів STAK скликала зустріч акціонерних власників в Амстердамі і попередила, що підсанкційні особи не можуть реалізувати права, пов’язані зі своїми активами, у тому числі голосувати на зустрічі. Проте представники SBK Art спробували долучитись до засідання і голосувати – фізично і в електронному вигляді. Їм не дали доступу.

Ситуація повторилась на новій зустрічі, скликаній через відсутність кворуму. SBK Art подала позов, вимагаючи принаймні тимчасово дозволити їм участі у зустрічах і голосуваннях, пов’язаних з депозитарними розписками.

У вересні 2022 року суддя окружного суду в Амстердамі задовольнив їхню вимогу. Внаслідок цього третя скликана зустріч акціонерних власників була скасована.

У грудні 2022 року апеляційний суд в Амстердамі завернув рішення суду нижчої інстанції. SBK Art подала апеляцію до Верховного суду Нідерландів, а там звернулися за консультацією щодо застосування права ЄС в такому випадку до Суду ЄС.

Суд ЄС у своєму рішенні констатував, що замороження активів за санкціями ЄС цілковито й безумовно унеможливлює для власника депозитарних розписок чи його представників участь у загальних зустрічах акціонерних власників та голосування на них – оскільки дані інструменти мають безпосереднє відношення до заморожених коштів і це може інтерпретуватися як користування коштами.

Суд вважає, що будь-яке менш суворе тлумачення перешкоджатиме досягненню мети, яка полягає в тому, щоб заморожування коштів максимально обмежувало можливість операцій з ними.

Нагадаємо, адвокати російського олігарха Романа Абрамовича збираються боротися зі спробами Британії конфіскувати 2,5 млрд фунтів від продажу його футбольного клубу "Челсі".

Читайте також: Удар по майбутньому: чого досягли західні санкції проти російських банків.