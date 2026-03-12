Суд ЕС подтвердил невозможность участия в акционерных собраниях лиц, чьи активы под санкциями

Суд ЕС подтвердил, что европейские санкции делают невозможным участие во встречах акционерных владельцев и голосование на них лиц, чьи активы были заморожены.

Как сообщает "Европейская правда", о соответствующем решении сообщила пресс-служба Суда.

Суд ЕС поставил точку в споре о праве дочерней компании российского Сбербанка участвовать и голосовать на акционерных собраниях в ситуации, когда она находится под европейскими санкциями.

В 2022 году под санкции ЕС против РФ попали Сбербанк и его косвенная дочерняя компания SBK Art, ее активы в Евросоюзе также заморозили.

Данная компания владеет 41,8% депозитарных расписок, которые выдавались в рамках управления акциями Fortenova GroupTopCo. Управление осуществляла компания STAK в Нидерландах.

Поводом для судебной тяжбы стала ситуация в августе 2022 года, когда совет директоров STAK созвал встречу акционерных владельцев в Амстердаме и предупредил, что подсанкционные лица не могут реализовать права, связанные со своими активами, в том числе голосовать на встрече. Однако представители SBK Art попытались присоединиться к заседанию и голосовать – физически и в электронном виде. Им не дали доступа.

Ситуация повторилась на новой встрече, созванной из-за отсутствия кворума. SBK Art подала иск, требуя по крайней мере временно разрешить им участие во встречах и голосованиях, связанных с депозитарными расписками.

В сентябре 2022 года судья окружного суда в Амстердаме удовлетворил их требование. В результате третья созванная встреча акционерных владельцев была отменена.

В декабре 2022 года апелляционный суд в Амстердаме отменил решение суда низшей инстанции. SBK Art подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов, а там обратились за консультацией по применению права ЕС в данном случае в Суд ЕС.

Суд ЕС в своем решении констатировал, что замораживание активов по санкциям ЕС полностью и безусловно делает невозможным для владельца депозитарных расписок или его представителей участие в общих встречах акционерных владельцев и голосование на них – поскольку данные инструменты имеют непосредственное отношение к замороженным средствам и это может интерпретироваться как пользование средствами.

Суд считает, что любое менее строгое толкование будет препятствовать достижению цели, которая заключается в том, чтобы замораживание средств максимально ограничивало возможность операций с ними.

