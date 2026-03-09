У Абрамовича обіцяють боротися зі спробами Британії конфіскувати кошти від продажу "Челсі"

Адвокати російського бізнесмена Романа Абрамовича попередили британський уряд у понеділок, що він буде боротися з будь-якими спробами конфіскувати 2,5 млрд фунтів (3,34 млрд доларів) від продажу футбольного клубу "Челсі", заявивши, що ці гроші належать йому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Британський уряд наклав санкції на Абрамовича в рамках жорстких заходів проти російських олігархів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що спричинило поспішний продаж клубу Англійської прем'єр-ліги в 2022 році.

Майже чотири роки по тому гроші залишаються замороженими на британському банківському рахунку через суперечку щодо того, як вони будуть використані.

Адвокати Абрамовича з Kobre & Kim заявили, що гроші від продажу залишаються "повністю власністю" їхнього клієнта, і звинуватили уряд у "політично забарвлених і широко розголошених заявах" щодо нього.

Вони заявили, що Абрамович залишається повністю відданим використанню цих грошей на благодійні цілі, а затримка сталася через обмеження уряду щодо того, як їх можна витратити.

"Уряд Великої Британії, схоже, розглядає цю пропозицію про пожертву як форму покарання для пана Абрамовича", – йдеться в листі, який побачило Reuters.

У відповідь на лист міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала: "Настав час Роману Абрамовичу вчинити правильно, але якщо він цього не зробить, ми вживемо заходів".

Велика Британія хоче, щоб ці гроші були витрачені виключно на користь України, відповідно до ширшої європейської ініціативи, яка вимагає від Москви оплатити рахунок за величезні руйнування і смерті, спричинені її вторгненням.

За інформацією джерел, Абрамович хоче більшої гнучкості щодо того, як будуть витрачені ці гроші.

Адвокати Абрамовича заявили, що якщо уряд розпочне офіційну процедуру конфіскації, вона буде оскаржена в суді.

"Пропозиція пожертвувати ці кошти була ініційована паном Абрамовичем до введення санкцій, і він як і раніше повністю відданий забезпеченню використання цих коштів на благодійні цілі", – йдеться в листі.

Уряд Британії раніше заявив, що може подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтись передачі 3,2 млрд доларів із коштів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Як повідомлялося, у березні тодішній міністр закордонних справ Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити кошти від продажу "Челсі".

17 грудня писали, що Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.