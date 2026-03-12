Литва планує заборонити в'їзд військовим РФ, які воювали проти України

Литва готується заборонити в'їзд до країни російським військовим, які воювали у війні проти України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Кондратович заявив, що список російських солдатів вже опрацьовується, хоча Литва все ще працює над практичними аспектами.

"Це національна ініціатива, Естонія вже почала, ми зараз з'ясовуємо, коли, хто і як може її реалізувати, тому що це складна робота", – сказав він.

Також литовський міністр наголосив на необхідності точності перед тим, як розпочинати реалізацію.

"Ми повинні бути впевнені, що дані є справді автентичними і правильними, і що після цього не буде юридичних суперечок. Наші колеги з Естонії мають цей список. Ми ділимося ним, вони вже його реалізують, і ми приєднуємося", – сказав він.

Кондратович сказав, що кількість росіян, які воювали проти України, може потенційно сягати сотень тисяч.

Міграційний департамент Литви заявив, що ще не отримав офіційних даних, але що рішення будуть прийняті в межах його компетенції, як тільки вони надійдуть.

Варто нагадати, що на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Угорщина стала однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились виконувати рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

На початку березня Фінляндія вирішила не приймати російські паспорти без біометричних даних, нововведення набуде чинності з червня.